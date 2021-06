CASERTA. Salvò la vita ad un 38enne, encomio solenne per il vigile del fuoco Gianfranco Leonetti

Caserta – Lo scorso gennaio, nelle cronache casertane davamo notizia di un fatto increscioso accaduto in mattinata. In via Marchesiello, un 38enne, militare di carriera, separato con figli, in un momento di disperazione aveva tentato un gesto estremo (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO DI QUEL GIORNO).

Intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai suoi stessi parenti, riuscivano fortunatamente a farlo desistere dal suo proposito e ad affidarlo ai sanitari del 118 richiesti sul posto. Tuttavia, nel corso dell’operazione, uno dei vigili, nel tentativo di bloccare l’uomo che era in preda ad un grave e pericoloso stato di agitazione psicomotoria e che, giunto sul balcone di casa, minacciava di farsi del male, ne veniva in più parti ferito. Nondimeno, benché colpito, l’operatore non desisteva dalla sua azione fino a che non lo poneva in salvo e ricorrendo solo successivamente alle cure dei medici per sé date le conseguenze fisiche riportate.

Le foto dell’intervento dei vigili del fuoco dello scorso gennaio in via Marchesiello

L’episodio ha avuto, in questi giorni, un epilogo commendevole e probabilmente inatteso per il coraggioso operatore dei vigili del fuoco casertani, il vigile Gianfranco Leonetti.

La giunta comunale, con provvedimento del 1° di giugno, ha difatti deliberato di conferirgli un pubblico riconoscimento, consistente in un encomio solenne con la motivazione così compendiata: “ Esempio di coraggio e abnegazione, con alta capacità di efficace intervento nella salvaguardia della sicurezza collettiva e del singolo, forniva decisivo apporto affinché venisse salvata una vita, rischiando in prima persona l’incolumità fisica e dando ulteriore lustro al Corpo dei Vigili del Fuoco di Caserta”.

Si tratta, considerate le circostanze e lo sviluppo dell’episodio, di un doveroso tributo al suo valore ed al suo senso del dovere, esteso al comando provinciale di appartenenza , il quale, attraverso i suoi uomini, con prove costanti di dedizione al servizio ed alla cittadinanza nei momenti di pericolo, gode da sempre dell’apprezzamento, della stima e dell’affetto dei casertani.

La consegna dell’encomio al vigile Leonetti avverrà nel corso di una pubblica cerimonia, in data che è stata rimessa alla decisione del presidente del consiglio comunale.

Lo stralcio della deliberazione della giunta comunale