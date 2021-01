TUTTE LE FOTO. Ecco come un valoroso vigile del fuoco ha salvato in via Marchesiello il sottufficiale che voleva uccidersi. L’aggressione e infine l’immobilizzazione

Ha riportato delle ferite dopo una durissima colluttazione per effetto del suo generoso slancio, legato ad un senso del dovere che nei vigili del fuoco è sempre molto ma molto evidente. Anche l’aspirante suicida portato in ospedale

CASERTA – Non è stato per niente facile il salvataggio del sottufficiale della Marina che stamattina ha messo letteralmente in subbuglio via Marchesiello. Voleva gettarsi nel vuoto dalla sua casa al secondo piano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta (che peraltro si trova lì a pochi metri di distanza), hanno capito che non si trattava di un gesto dimostrativo e dall’alto della propria esperienza, hanno valutato come esistente il rischio che un uomo, in evidente stato di agitazione nervosa, potesse realmente realizzare il proposito che stava minacciando.

Un vigile del fuoco lo ha raggiunto ed è stato brutalmente aggredito, riuscendo comunque a rendere inoffensivo il sottufficiale e, contemporaneamente ad impedirgli atti di autolesionismo.

Il valoroso vigile del fuoco ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale civile di Caserta, dove è stato portato anche l’uomo che ha bloccato questa importante arteria casertana per molti e drammatici minuti, nella mattinata odierna.