CASERTA. San Benedetto, parco Aranci, Sala e San Clemente, scuole al collasso. Termosifoni spenti e ci piove anche dentro

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Santonastaso ha presentato.un’ijterrogazioneval al sindaco e al dirigente. “Ho interessato. anche il Prefetto, perché si vive una situazione di. grave emergenza”

IL. COMUNICATO STAMPA DI SANTONASTASO

CASERTA – A Caserta nel 2024 in alcune scuole non funzionano i termosifoni, in altre piove dentro.

Ogni anno la storia si ripete.

Oggi ho protocollato un’interrogazione urgente a Sindaco e Dirigente e sollecitato anche il Prefetto sul punto.

Inoltre, ho richiesto i certificati di agibilità di tutti i plessi scolastici comunali. Sarò duro, ma credo che in alcune casi non ci siano i presupposti per continuare le lezioni e che esponiamo a seri rischi i nostri ragazzi, data la fatiscenza degli impianti. Nei plessi di San Benedetto, di Parco Aranci, di Sala, i bambini nel 2024 sono costretti a stare per tutto il tempo con i giubbotti addosso, con i guanti, battono i denti.

A San Clemente i termosifoni funzionano, ma in alcune classi piove dentro e sono costretti ad utilizzare i secchi per evitare allagamenti. E questi sono solo alcuni esempi.

Com’è possibile studiare e apprendere così? Come possono gli insegnanti ed il personale lavorare così? Se ci fossero in quelle classi i figli del Sindaco e del Dirigente, avrebbero lo stesso trattamento?



Addirittura in settimana Marino nel suo discorso all’Assemblea Nazionale Anci tenutasi a Torino ha avuto l’ardire di parlare di sostenibilità, di future generazioni, ma con quale faccia? Si dimetta e lo faccia subito!