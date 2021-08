CASERTA. Schianto dell’auto “fantasma”. Distrugge parcometro e diverse macchine in sosta, ma…

CASERTA – Incredibile quello che è successo ieri sera, sabato, in via Paul Harris, strada che costeggia il palazzo dell’ASL nella zona Saint Gobain, a cavallo tra i comuni di Caserta e San Nicola la Strada.

Una vettura, una Peugeot, si è schiantata ad alta velocità mentre percorreva quel tratto di strada in direzione Caserta, non distante dall’hotel Golden Tulip, finendo contro il parcometro e danneggiando alcune auto in sosta. La vettura, dopo lo schianto, è andata terminare la sua corsa nel verde attorno alla carreggiata.

Sul posto sono immediatamente giunti i poliziotti della questura di Caserta che nell’auto non hanno trovato nessuno. La prima ipotesi riguarda la possibilità che qualcuno al seguito di questa Peugeot ha recuperato gli occupanti dell’auto e li ha portati via.