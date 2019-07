CASERTA. Se non fosse stato per Giovanna Maietta e CasertaCe le cave avrebbero ‘riqualificato’ 😂😂 per sempre in città. Ora Oliviero, Marino ed il PD del capoluogo attaccano Caputo e Zannini

– Il PD di Caserta sovrappone la sua posizione a quella del sindaco, il che è logico, ma fino ad un certo punto. Diciamo che è scontato rispetto ai rapporti instauratisi nell’ultimo anno e mezzo tra il primo cittadino ed il gruppo del PD, precedentemente tutt’altro che sereni, prima dei vari puntelli legati alla ‘sistemazione’ diin quella sorta di Luna Park che è diventato il Consorzio ASI ed attraverso la tranquillizzazione di, molto inquieto, invece, nel corso del primo segmento temporale di questa consiliatura.Incardinato il quadro che serve alla valutazione politica, veniamo al contenuto. Niente di che: esattamente come aveva fatto il sindaco Carlo Marino ieri mattina ci si limita ad una sorta di copia/incolla dei contenuti espressi dagli articoli di CasertaCe a partire dal primo, pubblicato venerdì scorso, a commento di una presa di posizione dell’ambientalista. Diciamocela tutta: è lei che ha scoperto l’inghippo, e se non ci fosse stata lei, il piano ambizioso ed apparentemente temerario, messo in piedi e sedimentato evidentemente nei lunghi mesi della campagna elettorale per le elezioni europee sull’asseed, sarebbe stato coronato da successo.Al riguardo va sottolineata una cosa che non era emersa fino a stamattina: è fuor di dubbio che Gennaro Oliviero si sia impegnato negli ultimi giorni per rompere il fronte del silenzio, cioè quella sorta di nonchalance che, zitto tu, zitto io… avrebbe portato al colpo grosso. Oliviero ha rotto il fronte di un centrosinistra, non correo, ma totalmente disinteressato alla faccenda. Ma lo stesso Oliviero deve ringraziare la Maietta e CasertaCe dato che lui, da Presidente della Commissione Ambiente, aveva ricevuto dalla Presidenza del Consiglio Regionale l’assegnazione del disegno di legge, e dunque anche dell’ormai famigerato art. 4 lo scorso 24 luglio, per la concessione del parere di competenza.Evidentemente distratto, Oliviero non ha convocato la commissione, e si sa che regolamento della Regione Campania alla mano, viene applicato il principio del silenzio assenso. Con più rigore amministrativo si dice che in assenza di convocazione il parere è positivo. Poi nel giorno di Sant’Anna, cioè il 26 luglio, CasertaCe ha scritto quello che ha scritto e tutto è cambiato.Oliviero è sceso in campo ed anche il sindaco Marino, in ben altre faccende affaccendato, e che non dedica una sola energia dei suoi uffici al monitoraggio dei processi amministrativi regionali che possono avere una ricaduta sulla città capoluogo, si è svegliato dal letargo.Così è andata. Ora, stamattina, la seduta della Commissione Attività Produttive della Regione Campania, e qui ce lo conceda il Governatoreci montiamo sulla nostra faccia un solenne sorrisetto, perché questo è accaduto solo grazie a noi, si è trasformata in un big event. Mai, in questi quattro anni e tre mesi di amministrazione della Regione Campania c’era stato un afflusso così ampio di Consiglieri Regionali in una seduta di Commissione. Saranno presenti i componenti presieduti da, cioè dallo zio di, che gode in queste ore in quanto riesce a fare un danno non da poco al suo rivale ormai storico Nicola Caputo. Ma ci saranno anche Consiglieri Regionali che della commissione non fanno parte. A partire dai due casertani Gennaro Oliviero e Giampiero Zinzi, lì seduti per diritto in quanto presentatori di emendamenti alla legge che contiene l’art. 4 che potremmo definire quello del “più cave per… sempre”.Staremo a vedere.

Qui sotto il comunicato del Coordinamento Cittadino del PD:

Il Coordinamento del Partito Democratico della città di Caserta, riunito in data odierna 29 luglio 2019, ha preso visione della delibera di Giunta Regionale 349 del 23 Luglio 2019 avente ad oggetto “Proposta di Disegno di Legge recante “Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa”.