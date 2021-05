CASERTA. Secondo furto in 15 giorni alla gioielleria dell’assessore comunale D’Orso

CASERTA/MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) Secondo raid dei ladri a danno della gioielleria dell’assessore D’Orso. Durante la notte una banda organizzata di ladri ha messo a segno un colpo, il secondo in 15 giorni, a danno della nota gioielleria di via Mazzini a Caserta dell’assessore di Macerata Campania Maria Assunta D’Orso. I banditi hanno sfondato la vetrina come si vede in una foto pubblicata sui social entrando nell’attività commerciale depredandola, e arrecando grossi danni alla struttura e alle casse dell’attività commerciale. I banditi rotta la vetrina hanno portato via la merce esposta in vetrina e poi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I titolari appreso quanto accaduto hanno informato le autorità competenti, tanta la solidarietà giunta all’amministratrice comunale da parte dei politici e dei cittadini.