CASERTA SENZ’ACQUA. Fino a mezzanotte lavori alla condotta idrica, mezza città a secco: ECCO LE ZONE COLPITE

CASERTA – Oggi, 15 gennaio, a partire dai minuti in cui scriviamo questo articolo, una gran parte della città di Caserta non avrà acqua corrente disponibile, a causa di lavori di miglioramento della rete idrica.

I lavori sono legati alla condotta principale, ovvero quella di via Galatina, nella frazione di San Clemente. La rete dovrebbe tornare in funzione prima di mezzanotte.

L’acqua sarà mancante in diverse zone della città: via Ruggiero, via Falcone, viale Beneduce, via Borsellino, viale Cappiello, via dei Bersaglieri, il centro storico, ma non solo.

Anche le frazioni di Centurano, Tredici, Falciano, San Benedetto, Ercole e San Clemente non riceveranno acqua.

Chiaramente, si consiglia di fare scorte d’acqua.