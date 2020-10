CASERTA. Sorpresi a rubare un’auto, scatta l’inseguimento. Auto della polizia speronata e agente ferito

In tre sono stati fermati e arrestati

CASERTA – E’ di tre arresti ed un poliziotto ferito il bilancio dell’inseguimento avvenuto questo pomeriggio nei pressi della chiesa di N.S. di Lourdes e terminato in area Saint Gobain a Caserta.

Una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Caserta ha sorpreso tre persone che stavano per rubare un’auto in via Kennedy. Da questo ne è scattato un inseguimento e all’altezza della rotatoria, hanno tentato il tutto per tutto speronando con la loro Lancia Y, l’auto degli agenti. Nell’impatto un poliziotto è rimasto ferito ed è ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale civile di Caserta.

I tre, tutti residenti nel napoletano, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.