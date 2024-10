CASERTA. Tentano irruzione in una scuola: in due bloccati dalla polizia e condotti in Questura 7 Ottobre 2024 - 12:07

E’ stato il dirigente scolastico ad allertare il 113 dopo che i due hanno manifestato in modo piuttosto alterato le loro rimostranze con il personale scolastico all’ingresso dell’istituto CASERTA – Attimi di tensione, questa mattina, all’istituto per geometri ” Michelangelo Buonarroti” di Caserta. Due stranieri in evidente stato di alterazione hanno provato ad introdursi nell’istituto. Bloccati all’ingresso dal personale scolastico hanno manifestando le proprie rimostranze. Allertato il 113, dal dirigente scolastico, sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia che, dopo averli calmati, ha condotto i due in Questura. Quanto prima vi informeremo sui motivi per cui la coppia è andata in escandescenza pretendendo di entrare nell’istituto casertano.