CASERTA – (tp) Una donna ieri sera in via Tescione, poco distante dall’ospedale, è stata aggredita da un pitbull che era stato a spasso senza guinzaglio. Le urla della malcapitata hanno permesso che un gruppetto di persone arrivasse in suo aiuto. Il pitbull però aveva già azzannato il cagnolino Dolly. La donna in lacrime ha detto che presenterà denuncia perché non è la prima volta che il cane aggressivo veniva lasciato libero senza neppure la museruola.