CASERTA. Tracce di sangue misteriose in un palazzo di via Acquaviva

Sul caso sta lavorando la Polizia di Stato della Questura

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Macchie di sangue sono state rinvenute, ieri mattina, sul marciapiedi nei pressi di un immobile abbandonato, nel primo tratto di via Acquaviva, ricovero notturno per senzatetto. Un accoltellamento tra stranieri è l’ ipotesi a cui starebbero lavorando le forze dell’ordine che, nel primo pomeriggio di ieri, si sono recate sul posto nel tentativo di fare luce sulla vicenda. Un sopralluogo che, però, non ha prodotto risultati. Stando ad alcune testimonianza degli abitanti del posto un uomo sarebbe stato notato mentre di corsa arrivava dalla vicina via Vivaldi

per poi trovare riparo nella palazzina abbandonata.

La vicenda, tutta da chiarire, fa riemergere il problema dell’allarme sicurezza nel rione ad alto rischio soprattutto nelle ore serali e notturne.