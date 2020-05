AGG. ORE 14:41. La tragedia di Corso Trieste. Ha ucciso la madre e subito dopo è andato a costituirsi

AGG. 14:41 – Purtroppo le cose sono andate ancora peggio di quanto le avevamo descritte circa un’ora fa.

La donna che avevamo definito in fin di vita, è morta nella sua abitazione, uccisa dal figlio che poi si è andato a costituire alla Questura di Caserta.

Proprio in questi minuti è arrivato sul posto il magistrato di turno che, esauriti i rilievi della Polizia Scientifica, ha disposto il trasferimento del cadavere dall’indirizzo di Corso Trieste 40, dove la donna abitava insieme al figlio nella palazzina stile liberty, che sovrasta per intenderci il negozio Jean Claude e quello storici dei dischi Sgueglia, al reparto di Medicina Legale dell’ospedale civile di Caserta, dove, nei prossimi giorni, verrà effettuata, quasi sicuramente, l’autopsia.

In quel palazzo ha sempre abitato la famiglia Antonucci. Ma al momento è opportuno effettuare ancora qualche verifica per comunicare le identità dell’assassino reo confesso della madre.

CASERTA – Una vera e propria tragedia, una scena purtroppo che tante volte si consuma al riparo di case in apparenza tranquille ma nelle quali, in realtà, si annida il disagio. Un ragazzo ha aggredito sua madre e l’ha ridotta in gravissime condizioni, si parla addirittura di una situazione disperata.

Non è accaduto come purtroppo spesso capita in un rione popolare, ma nel polo borghese di Caserta, precisamente nell’ultimo tratto, verso la Reggia, di Corso Trieste. A quanto pare, il giovane dopo aver ferito gravemente la madre, si sarebbe andato a costituire nella vicina questura, attraversando a piedi, via Mazzini.

Sul posto è accorsa immediatamente una Volante e anche personale in borghese, dotato di valigetta, evidentemente per svolgere i primi rilievi scientifici. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 che l’ha portata nel pronto soccorso dell’ospedale civile di Caserta.