CASERTA. TUTTI I NOMI dei 370 scrutatori nominati (e 370 sostituti) per le elezioni e il referendum di settembre

CASERTA – In questi minuti, il comune di Caserta ha reso noti i nomi di coloro che saranno gli scrutatori per le prossime elezioni regionali e per il referendum costituzionale nei seggi elettorali per il comune capoluogo e gli eventuali sostituti pronti a subentrare ai primi 370. Tantissime le domande arrivate a Palazzo Castropignano, oltre 6000, per poter partecipare attivamente al weekend del voto.

Cliccando nel link qui in basso troverete i nomi dei 740 nominati, tra sostituti e “titolari”.

LEGGI I NOMI DEGLI SCRUTATORI TITOLARI E SUPPLENTI