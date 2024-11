CASERTA. Ubriaco tenta gesto estremo alla stazione, travolto da un treno si alza e fugge via

Rintracciato poco dopo in piazza Sant’Anna con un arto tranciato

CASERTA – Un uomo di circa 40 anni si è gettato, questa sera poco dopo le 21:00, sotto un treno presso la stazione ferroviaria di Caserta. A lanciare l’allarme gli agenti della Polfer. In attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118 l’uomo, ferito, ma vivo, si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Rintracciato poco dopo, in evidente stato di ebbrezza, nei pressi di piazza Sant’Anna con un arto, precisamente una mano, tranciata sicuramente dal passaggio di un convoglio. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Non sarebbe in pericolo di vita, nelle prossime ore sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico