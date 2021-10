CASERTA. ULTIM’ORA. 50enne cerca di uccidersi dal ponte di via Ferrarecce

Intervenuti tempestivamente gli uomini della questura di Caserta

CASERTA – Avrebbe provato a metter fine alla sua esistenza impiccandosi dal ponte di via Ferrarecce, cioè quello che affaccia su viale Lincoln, nel cuore di Caserta. L’uomo è stato salvato tempestivamente da una volante della questura di Caserta.

Cinquantenne, R. R., è stato accompagnato in ospedale.

Come accade sempre in questi casi, necessario e indispensabile il trattamento sanitario obbligatorio per l’uomo che ha tentato il suicidio.