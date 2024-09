CASERTA. Un panetto di cocaina in casa, arrestato 28enne

Arrestato e associato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un 28enne, di origine albanese, incensurato, per detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti.

“Falchi” della Squadra Mobile hanno seguito un uomo, sospettato di essere dedito alla vendita di stupefacente nella città di Caserta. È stato fermato e perquisito e, in un appartamento differente rispetto a quello dichiarato come abituale dimora, i poliziotti hanno trovato un “panetto” di cocaina, attrezzatura per il peso ed il confezionamento, e denaro contante per oltre 3000 euro, provento dello spaccio.

L’uomo è stato arrestato ed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.