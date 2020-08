CASERTA. Uomo preso in pieno da un camion davanti alle poste di Via Acquaviva

CASERTA – Grande paura oggi pomeriggio, lunedì, intorno alle 15 su via Acquaviva, non distante dall’ufficio postale e quindi dall’incrocio con via Salerno, zona di confine tra il comune di Caserta e quello limitrofo di San Nicola La Strada. Un uomo è stato preso in pieno da un camion che si trovava in transito sulla strada in quegli attimi.

Rialzatosi con qualche difficoltà, la vittima della collisione pare essere comunque in buone condizioni, situazione che ovviamente è in fase di accertamento grazie ai sanitari che stanno arrivando sul posto.