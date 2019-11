TUTTE LE FOTO CASERTA. Michele Vergone si uccide ad un passo dal cimitero e dalla Variante Anas

AGGIORNAMENTO H. 13:14. Si tratta di Michele Vergone, 40enne di Caserta l’uomo ritrovato impiccato ad un albero nelle campagne prospicienti al cimitero di Caserta di via Cappuccini. Dalle prime indagini sembrerebbe che il giovane, avvistato ieri ad acquistare una corda in un negozio di ferramenta della zona, avesse già premeditato l’insano gesto. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale grazie ai quali si è potuto raggiungere il corpo dell’uomo. La campagna circostante, infatti, a causa delle piogge incessanti, si è trasformata in un’immensa palude di fango.

Sul posto il tenente del Nor dei carabinieri e i suoi uomini che hanno già avviato le indagini.