CASERTA. Valorizzazione della provincia. La consigliera regionale Iodice incontra l’assessore al Turismo Casucci

COMUNICATO STAMPA

CASERTA – Nella odierna mattinata la Consigliera Regionale On. Maria Luigia Iodice ha incontrato l’Assessore Regionale al Turismo Prof. Felice Casucci.

Nel corso dell’incontro si è ampiamente discusso della necessaria valorizzazione della provincia di Caserta ed in particolare del litorale Domitio – dell’area Matesina e del patrimonio storico – architettonico – culturale, con un progetto organico che punti a sviluppare concretamente l’economia turistica di tutta la provincia, coinvolgendo balenatori, albergatori, ristoratori, e tutti gli operatori turistici del territorio.



Inoltre l’On. Iodice ha chiesto al’Assesore Casucci di farsi parti attiva per raccogliere le istanze delle aziende produttrici di fuochi pirotecnici perché sono rimaste le poche attività assolutamente non ristorate delle perdite economiche subite dal fermo attività causa emergenza Covid-19.Sempre l’On. Iodice ha sottoposto all’Assessore la opportunità di destinare delle aree territoriali a parcheggio per camperesti.Ciò stimolerebbe sia le aziende produttrici che venditrici di Camper.L’impegno dellAssesore Casucci è stato assoluto, con grande soddisfazione dell’On. Iodice.