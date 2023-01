CASERTA. Verde cittadino, che disastro! Il consigliere Paolo Santonastaso (Fdi): “Potature, tutto fermo, il sindaco e l’assessore spieghino”

Il patrimonio arboreo del capoluogo largamente degradato. Rischio sanitario reale

CASERTA – In data odierna ho chiesto spiegazioni al Sindaco, al Dirigente ed all’Assessore preposto a mezzo interrogazione in merito alla mancata manutenzione del patrimonio a verde della città attraverso interventi programmati di potatura per il contenimento delle piante. A riguardo la situazione in cui versa la città è sotto gli occhi di tutti interessando tale problema sia il centro sia le zone periferiche. Il periodo indicato per eseguire la potatura di contenimento per le essenze arboree, nonché per l’abbattimento di quelle essiccate di diverse essenze vegetali ad alto e medio fusto presenti sul territorio comunale è di regola compreso tra i mesi di novembre e marzo. Tuttavia, ad oggi, 3 gennaio 2023, nulla è stato fatto e, pertanto, ritengo vadano dati dei chiarimenti ai casertani sul motivo di tale scelta, considerato che tali servizi sono altresì necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità connessa ai

problemi

sanitari, alla sicurezza ed al disagio che potrebbero scaturire dalla mancata manutenzione del patrimonio arboreo.