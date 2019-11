CASERTA. Via Gemito: droga nella movida di Halloween: due giovani del capoluogo e di S.MARIA C.V. arrestati

CASERTA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, unitamente a personale della Stazione di Marcianise, in Caserta, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di A.S. classe 1992, residente a Caserta, e D.P.U. classe 1993, residente a Santa Maria Capua Vetere.

I militari dell’arma hanno bloccato i due in Via Gemito, rinvenendo e sequestrando, a seguito di perquisizione personale, due panetti di Hashish del peso complessivo di 186 gr. Circa e sette dosi dello stesso stupefacente, del peso complessivo di 13 gr. circa.



Inoltre, le successive perquisizioni domiciliari, hanno permesso di rinvenire presso l’abitazione di A.S. anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione della competente autorità Giudiziaria.