CASERTA Villetta Giaquinto, Del Rosso: “Il Comune torni a gestire l’area. Ai comitati lasci solo le iniziative sociali”

Il consigliere d’opposizione pronto a presentare un’interrogazione “per capire i tempi di realizzazione delle opere di sistemazione della villetta finanziati con i fondi del Pnrr per 308mila euro”.

CASERTA “Villetta Giaquinto si presenta pulita e accogliente grazie all’impegno dei volontari, ma per il resto erba incolta, manto di gioco distrutto, giochi probabilmente non più a norma, radici di piante impeditive e quindi pericolose”. Così Maurizio Del Rosso, consigliere comunale di opposizione.

“Peccato – che questa amministrazione dedichi così poca attenzione ai parchi ed al verde pubblico, ovvero ai luoghi dove tutti i cittadini, grandi e piccini, possono divertirsi. Presenteremo una interrogazione per capire i tempi di realizzazione delle opere di sistemazione della villetta finanziati con i fondi del Pnrr per 308mila euro, così come comunicato dal sindaco di Caserta Carlo Marino nell’ormai lontano gennaio del 2022. Chiederemo l’installazione di ulteriori bidoni per la raccolta dei rifiuti oltre che dei residui di sigarette, ovunque presenti nell’area. Chiediamo inoltre che la pulizia e la cura del verde, oggi demandata al Comitato, venga integralmente affidata alle società che gestiscono rifiuti e verde in città, non essendo possibile demandare tutto ai volontari. È necessario un ritorno alla normalità, ovvero l’ amministrazione dovrebbe riprendere la completa gestione della villa lasciando a tutti i comitati presenti sul territorio, solo ed esclusivamente la possibilità di renderla viva e animata, attraverso iniziative sociali senza scopo di lucro”.