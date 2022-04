CASERTA. Viola la misura di sicurezza emessa dal Giudice di Sorveglianza, arrestato rapinatore 27enne

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino rumeno di 27 anni in quanto ritenuto responsabile della violazione della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio nazionale.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti al fine di contrastare il fenomeno dei reati “predatori” come furti e rapine, personale della Squadra Volante della Questura di Caserta ha proceduto al controllo di un veicolo di grossa cilindrata con targa rumena. Durante il controllo veniva identificato alla guida del veicolo un cittadino rumeno che, dai controlli effettuati nelle banche dati a disposizione delle Forze di polizia, annoverava vari precedenti per rapine (commesse anche in danno di persone anziane).

In ragione dell’efferatezza dei delitti commessi, il medesimo al termine di espiazione della pena, era stato destinatario della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio nazionale emessa dal Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Siena.

Per quanto accertato, in relazione alla violazione della misura di sicurezza imposta, l’uomo veniva tratto in arresto e giudicato per rito direttissimo. Al termine dell’udienza, veniva irrogata l’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di firma.