CASERTA – Era il 2004 quando un 45enne di Caserta avrebbe palpato la nipote di 6 anni in zone erogene. Per questo motivo è stato condannato per violenza sessuale a 5 anni e 6 mesi.

In queste ore, i magistrati del tribunale di sorveglianza di Salerno, corte di competenza considerato che l’uomo si trovava al carcere di Vallo Della Lucania, hanno disposto la scarcerazione anticipata, con l’affidamento in prova ai servizi sociali.