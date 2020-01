CASERTA (d.l.) – Una animata lite di coppia è degenerata in aggressione nei confronti della donna. L’episodio si è verificato questa mattina in via Tanucci a Caserta. Inutile il tentativo delle persone presenti in zona di cercare di riportare l’uomo alla calma. Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.