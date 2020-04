CASERTANA. Esonerato Fontana. Martone si dimette, ma…

CASERTA – (G.B.) La Casertana, tramite un comunicato, in mattinata, ha reso noto di aver sollevato Gaetano Fontana dall’incarico di allenatore del club.

Notizia che era nell’aria da giorni, ma che soltanto oggi, dunque, trova la sua ufficialità.

Non è bastata ad evitare l’esonero del tecnico calabro la roboante vittoria per 4-1 maturata nell’ultima giornata di campionato contro la Paganese.

Diversi i fattori che hanno comportato questa decisione, in primis sicuramente la sfilza di ben 7 pareggi consecutivi in campionato -contro avversari tutt’altro che imbattibili- che ha relegato i falchetti al settimo posto in classifica, ad undici punti di distanza dalla Juve Stabia capolista.

L’obiettivo prefissato ad inizio stagione era ed è ad oggi la promozione diretta in serie B, apparsa più che mai abbordabile dopo una campagna acquisti che sulla carta ha reso la Casertana il club con il tasso tecnico più alto della Serie C, ma che i tifosi hanno visto gradualmente sfumare.

La guida momentanea del club, si apprende dal comunicato, è stata affidata a Raffaele Esposito, che nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento.

Ore di attesa, dunque, per conoscere su chi ricadrà la scelta della società per il prossimo tecnico rossoblù, chiamato senz’altro a recuperare una situazione complicata, ma che disporrà di mezzi più che adeguati per riuscire a concretizzare quella che ad oggi ha il sapore di una vera e propria impresa.

Ieri, in serata, sono arrivate anche le dimissioni del direttore sportivo Martone – schieratosi sempre fermamente a difesa di Fontana – respinte però dalla società.