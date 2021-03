CASERTANI, ATTENTI ALLA TRUFFA. Questo è il numero di cellulare da cui sono arrivate centinaia di telefonate da un falso operatore di Enigas che vuole entrare nelle vostre case

CASERTA – Quello che vedete in calce a questo articolo è il numero di cellulare che è comparso stamattina nei display dei telefoni di moltissimi casertani. Dall’altra parte una voce distinta e cortese di un uomo, presumibilmente di giovane età che ai suoi interlocutori telefonici ha ripetuto lo stesso concetto, spacciandosi in pratica per un operatore commerciale di Enigas. Una conversazione finalizzata ad ottenere un appuntamento presso l’abitazione del destinatario della telefonata.

Siamo in grado di dire con certezza assoluta che questo numero non è di Enigas e non è neppure collegabile ad aziende o a soggetti che operano in service con questa importantissima società dello Stato.

Alcuni casertani hanno già provveduto a segnalare i fatti e a trasmettere questo numero di cellulare alle autorità di polizia.

Noi abbiamo deciso di pubblicare il numero a tutela di quelle persone, soprattutto anziani, che possono magari rimanere ingannate dalla convincente prosa di questa persona che sicuramente appartiene alla categoria dei malviventi.