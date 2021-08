CASTEL VOLTURNO. Bimbo morto alla clinica Pineta Grande, fissati i nuovi esami dopo l’autopsia

CASTEL VOLTURNO – E’ fissato per giovedì, all’istituto di Anatomia Patologica dell’ospedale civile di Caserta, il nuovo accesso per gli esami istologici sul corpicino del bimbo morto alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e per il cui decesso sono iscritti 3 medici nel registro degli indagati.

Questi ultimi esami si andranno ad aggiungere a quelli svolti durante l’autopsia avuta luogo nelle settimane scorse completando così un quadro più chiaro al magistrato della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che dovrà poi decidere se portare avanti le indagini o fermarsi.

L’indagine è partita dopo la denuncia dei giovani genitori del piccolo Francesco e mira a capire se il bambino sia morto dopo il parto o, come già specificato in un comunicato della Clinica Pineta Grande divulgato alcuni giorni fa, che il piccolo fosse deceduto già nel grembo della madre.