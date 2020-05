CASTEL VOLTURNO. Contrasto al bracconaggio, i carabinieri sequestrano 3 richiami acustici vietati

CASTEL VOLTURNO – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno, nei pressi

della torre IDAC nel comune di Mondragone, durante un servizio di controllo sul prelievo



venatorio e repressione del bracconaggio, hanno proceduto al sequestro di: nr. 3 richiamielettroacustici digitali; nr. 4 diffusori acustici e rispettive batterie di alimentazione in quantorinvenuti illecitamente in funzione.Detti richiami vietati, riproducenti il verso della Quaglia, sono stati rinvenuti in un campoincolto al fine di attirare gli esemplari di detta fauna selvatica migratoria di passo nellazona.L’utilizzo di detti richiami acustici elettromagnetici è sanzionato penalmente dalla legge nr.157/1992 (Norma disciplinante la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievovenatorio).I richiami acustici elettromagnetici, detti anche fonofili, vengono azionati in orari serali enotturni per attrarre la selvaggina in prossimità degli stessi al fine di agevolarsi nelle primeore della mattina seguente nell’esercizio dell’azione di bracconaggio, ovvero per addestraree/o allenare i cani da caccia, nonché per assicurarsi la concentrazione nella zona al fine difavorirne la nidificazione avvantaggiandosi di tale condizione favorevole all’apertura dellacaccia.