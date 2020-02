CASTEL VOLTURNO. Controlli e perquisizioni sulla fascia costiera, 36enne fermato con rifiuti illeciti

CASTEL VOLTURNO/GIUGLIANO – Operazione di carabinieri di Giugliano, in provincia di Napoli. Continuano i servizi di alto impatto da parte carabinieri e disposti dal comando provinciale di Napoli. I militari della compagnia di Giugliano insieme a quelli del Reggimento Campania hanno incentrato i loro sforzi nella zona costiera della città. Hanno denunciato un 36enne incensurato di Castel Volturno per trasporto e raccolta illeciti di rifiuti. Il 36enne veniva controllato a bordo del proprio autocarro mentre trasportava circa un quintale di rifiuti speciali di tipo ferroso (pezzi di canna fumaria, lamiere zincate, sedie in disuso, tubi per segnaletica stradale).