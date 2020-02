CASTEL VOLTURNO– Erano circa le 19 di ieri sera quando è stato richiesto l’intervento degli uomini del Commissariato di Polizia di Castel Volturno presso un’abitazione. A richiedere l’intervento è stato un extra comunitario di circa 30 anni ferito da un pugno sferratogli da un suo connazionale durante una lite avvenuta per futili motivi. Medicato sul posto in quanto non sono state riscontrate condizioni giudicate serie.