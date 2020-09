CASTEL VOLTURNO. Furti in abitazioni. Arrestato 42enne e il suo complice

CASTEL VOLTURNO – Nel corso del pomeriggio odierno, in Castel Volturno, i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno proceduto all’arresto di B.N. cl. 1978, pluripregiudicato, poiché ritenuto responsabile di furto in abitazione. I militari dell’Arma hanno intercettato e bloccato l’uomo mentre si stava allontanando unitamente ad un complice in corso di identificazione, sulla SS Domiziana dopo che, aveva perpetrato alcuni furti all’interno di due abitazioni del luogo. A seguito di perquisizione i militari dell’Arma hanno rinvenuto, nella vegetazione circostante, dove era stata abilmente occultata, parte della refurtiva, consistente in strumenti di precisione per lavori di idraulica, che è stata riconsegnata agli aventi diritto.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.