CASTEL VOLTURNO. Incendio in via Brunelleschi. In fiamme discarica a cielo aperto 28 Agosto 2020 - 18:28

CASTEL VOLTURNO – Un terreno incolto in via Brunelleschi a Castel Volturno è stato avvolto dalle fiamme. E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 16.50 quando una discarica a cielo aperto di materiale di risulta, materiali ferrosi e mobili dismessi, sono stati dati alle fiamme. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone arrivata sul posto ha avuto ragione dell’incendio dato il via alle operazioni di bonifica.