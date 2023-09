CASTEL VOLTURNO. Lancio di oggetti contro i vigili urbani per evitare la rimozione delle auto

L’episodio è accaduto in via Ariosto.

CASTEL VOLTURNO. Sono stati accerchiati, insultati, aggrediti e qualcuno, da finestre e balconi, ha anche lanciato oggetti contro di loro. I malcapitati sono gli agenti della polizia municipale di Castel Volturno, intervenuti in via Ariosto per procedere alla rimozione delle auto senza assicurazione.

I vigili urbani, subito avvistati, evidentemente, dai proprietari delle vetture “abusive”, sono riusciti in tempo ad allontanarsi, prima che la situazione diventasse incandescente. Ora sono in corso indagini per individuare gli aggressori, mentre per procedere alla rimozione delle auto è stato chiamato personale specializzato.