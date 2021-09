CASTEL VOLTURNO. Muore il fondatore dello storico ristorante “I 4 fratelli”. Fissati i funerali

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Questa mattina si è spento per cause naturali, all’età di 86 anni, Antonio Corso, imprenditore castellano. È stato uno dei fondatori dello storico ristorante “I 4 fratelli” ancora in attività, nonché padre dei proprietari di una nota azienda di catering “G&G Party Service”.

Un uomo d’altri tempi, distinto, cordiale e disponibile verso tutti e proprio per queste sue doti rare era ben voluto e amato da una intera comunità. I funerali di Antonio si terranno domani 3 settembre alle ore 11.30, nella chiesa di Santa Maria Del Mare a Villaggio Coppola. Porgiamo alla famiglia Corso le nostre più sentite condoglianze.