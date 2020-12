CASTEL VOLTURNO. “Obesity Center”. Il dottor Cristian Giardiello: “Ce l’ho fatta, ho sconfitto il CORONAVIRUS”

CASTEL VOLTURNO – “Vi comunico con piacere che sto bene e sono tornato pienamente operativo. Nel contempo abbiamo ripreso tutta l’attività ed a breve ci sarà anche la programmazione operatoria del prossimo anno. Ringrazio tutti per l’affetto dimostrato in questo periodo così difficile per me”. Con questo messaggio comparso sul suo profilo Facebook, il dottor Cristiano Giardiello, il chirurgo della clinica Pineta Grande a Castel Volturno, noto al grande pubblico grazie alla trasmissione su Real Time “Obesity Center”, ha annunciato di stare bene e di aver sconfitto il Coronavirus.

Il medico era risultato positivo alla fine di ottobre scorso quando avvertì i primi sintomi di quella che in altri tempi sarebbe stata derubricata a banale influenza: brividi di freddo, un po’ di mal di testa e qualche linea di febbre, niente di più. Solo grazie alle insistenze dei colleghi del Pineta Hospital decise di fare una tac che diagnosticò una grave polmonite interstiziale bilaterale con compromissione polmonare del 50 per cento.

Il noto chirurgo fu immediatamente ricoverato proprio nella clinica dove lavora. Dopo poche ore la situazione precipitò con l’ossigenazione crollata da 96/97 a 86/85 e, dunque, con la necessità di un supporto ventilatorio con ossigeno forzato. Dopo una settimana, i primi miglioramenti fino alla completa guarigione e alla comunicazione di questa mattina.