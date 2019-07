CASTEL VOLTURNO. Scaricano tavole e materiale edile in strada e fuggono. Beccati dalla videotrappola

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Sorpresi a scaricare tavole e materiali di risulta in strada a Destra Volturno. A testimonianza di quanto accaduto c’è un filmato che sta facendo nelle ultime ore, il giro del web e che mostra due uomini che scaricano da una Fiat Panda, materiali di risulta e molto altro ancora per poi dileguarsi subito dopo.

Discariche a cielo aperto dove i cittadini con zero senso civico, abbandonano qualsiasi oggetto di arredo o di uso domestico senza avere nessuna forma di rispetto verso l’ambiente e verso l’intera comunità.



Sicuramente le amministrazioni locali dovrebbero adottare il pugno di ferro contro questi criminali, sanzionandoli con multe che siano delle vere e proprie stangate, ma dovrebbero anche adoperarsi per il recupero «porta a porta» a giorni prestabiliti, dei rifiuti ingombranti di cui i cittadini vogliono liberarsi.