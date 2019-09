Catturò Giuseppe Setola. Costantino Airoldi promosso Tenente Colonnello

CASERTA (t.p.) – Qualche giorno fa, il Capitano Costantino Airoldi, che nel gennaio 2009, insieme ai suoi carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, catturò il pericoloso killer dell’ala stragista del clan dei casalesi, Giuseppe Setola, è stato promosso Tenente Colonnello. L’ufficiale, negli anni casertani trascorsi alle dipendenze del Generale Carmelo Burgio, ha coordinato numerose attività investigative di criminalità organizzata, di criminalità comune e nel campo della Pubblica Amministrazione.

Spesso presente nelle Scuole per incontrare i giovani ed i giovanissimi, ha poi proseguito la sua carriera nel Lazio ed oggi è in servizio presso il prestigioso Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri. A lui gli auguri sentiti per la promozione dalla redazione della nostra testata giornalistica.