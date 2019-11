PIEDIMONTE MATESE – Il postino di C’è Posta per te, la seguitissima trasmissione di Maria De Filippi, è arrivato a Piedimonte Matese. Questa mattina, dopo il consueto giro in bicicletta, il postino si è recato nel quartiere Vallata per consegnare la lettera ad un cittadino. Quest’evento ha suscitato molta curiosità tra le persone del posto: tutti si chiedono quale sia il motivo della lettera, ma lo scopriremo soltanto quando andrà in onda il servizio.