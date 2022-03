Celebrati i funerali della donna trovata senza vita nel bagno di casa. Il grande dolore dei 5 figli

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore alle esequie di Maria Alarico, la 67enne trovata senza vita in casa. I funerali si sono svolti ieri presso la Parrocchia Madonna del Rosario di Gricignano, dove tanti erano presenti per l’ultimo saluto alla benvoluta e apprezzata donna. La signora Alarico, vedova di Giuseppe Froncillo, lascia i figli Pietro, Carolina, Ida, Vincenzo e Orlando e i tanti familiari ed amici nel dolore. Il decesso è avvenuto per cause naturali, fu trovata senza vita nella sua abitazione di via Campotonico a Gricignano, dove la stessa avendo accusato un malore mentre si trovava in bagno, nonostante l’arrivo dei soccorsi chiamati dai familiari, per la donna non vi è stato nulla da fare.