Celebrati i funerali dell’uomo trovato morto ieri. Ecco chi è

Lacrime e dolore ai funerali di Ciro Pagliuca 75 anni, trovato ieri senza vita (). Stamani alle 11 presso la Parrocchia S. Maria a Piazza ad Aversa, si sono svolti i funerali del conosciuto e apprezzato uomo, di via Abenavolo. Ieri purtroppo a causa di un malore che ha comportato un arresto cardiaco del 75enne mentre era in casa, è stato trovato senza vita, nonostante i soccorsi, ormai per il 75enne era troppo tardi, il suo cuore si era fermato. I vicini non avevano sue notizie da qualche giorno, per cui hanno allertato i soccorsi, i vigili del fuoco e i sanitari, i quali forzando la porta d’ingresso hanno ritrovato il 75enne riverso sul pavimento della propria camera da letto, senza vita. Pagliuca viveva da solo, lascia la figlia Giuseppina e i tanti amici e familiari, sconvolti per la perdita. Tanti per l’ultimo saluto all’amico Ciro.