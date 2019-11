SUCCIVO – In via Martiri Atellani un uomo è rimasto ferito alla testa. Il signor Belardo, 60 anni circa, è stato centrato da un pezzo di ferro, staccatosi da un palazzo. Si è accasciato a terra, dolorante. E’ stato soccorso e portato in ospedale ad Aversa, dove è stato medicato. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio.