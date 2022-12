MARCIANISE – Anche stamattina al centro commerciale Campania una folla si è assiepata in galleria per visitare il nuovo store Primark. L’apertura è partita alle 10, così come gli altri negozi. Gli ingressi sono stati contingentati. Insomma un successo per questa nuova apertura che continua ad attirare, ad una settimana dall’inaugurazione, tantissimi curiosi, la folla comincia già dall’ingresso del centro commerciale.