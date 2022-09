CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA. Rubata nel parcheggio ad una famiglia Nissan Qashqai nuova di zecca

Sono bastati pochi minuti ai ladri per effettuare il colpo e risolvere facilmente il problema del block shaft. I sistemi di rilevamento interni del veicolo hanno permesso ai carabinieri di rilevare la direzione dei malviventi, che hanno riparato verso l’abitato di Casandrino

MARCIANISE/CASAGIOVE/SAN PRISCO – (gv) Famiglia originaria di Casagiove si reca al Centro Commerciale Campania e viene derubata della nuova auto, una Nissan Qashqai di colore nero. Un furto incredibile in quanto la vettura era munita di block shaft, e purtroppo non assicurata. Il colpo è avvenuto in pochi minuti, marito moglie e figli, si sono recati in un negozio per un acquisto velocissimo e, purtroppo al ritorno, l’auto era sparita.

Arrivati i carabinieri sul posto hanno constatato tramite la scatola nera della Nissan che i delinquenti si stavano dirigendo verso Casandrino. È probabile che la banda abbia una base di appoggio in quel territorio, per questa ragione da questa mattina i militari della zona stanno effettuando una serie di perquisizioni. I proprietari della Nissan hanno presentato denuncia e sono amareggiati perché purtroppo il parcheggio del Centro Campania non è custodito, infatti non è a pagamento, in quel momento non hanno trovato neppure un vigilantes.