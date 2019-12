SAN FELICE A CANCELLO – Una terribile fatalità ha portato via alla sua famiglia Giuseppe Carfora, 52 anni. Mentre saliva sul balcone della sua abitazione in via Roma, a San Felice a Cancello, l’uomo è precipitato dal secondo piano. Pare che in quel momento stesse cercando di mettere in funzione l’antenna televisiva. Il decesso è avvenuto poche ore dopo l’incidente, nel primo pomeriggio di oggi.