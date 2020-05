Cercasi ALCOOL. Ecco perchè è diventato introvabile

AVERSA -(Lidia e Christian de Angelis) AAAA CERCASI ALCOOL. Da settimane sugli scaffali dei negozi di detersivi, casalinghi e supermercati mancano le bottiglie di alcool, che è sempre stato reperibile e pochi centesimi, ebbene da settimane i cittadini lo cercano disperatamente ma non lo si trova e tutti non sanno il perchè.

Ebbene noi di CasertaCe, indagando, e raccogliendo informazioni da alcuni negozianti, abbiamo scoperto cosa sta succedendo, svelando così l’arcano. Abbiamo appreso e ciò è testimoniato da più negozianti e addetti al settore, che alcune ditte produttrici dell’alcool denaturato commerciale, stanno rifornendo come priorità prima le strutture pubbliche sanitarie e poi i negozi di detersivi se avanzano delle confezioni.

Alla domanda, anche se c’è la priorità per le strutture sanitarie cosa costa produrre più confezioni e rifornire i negozi, la risposta unanime è stata che ad alcune aziende produttrici non conviene, in primo luogo perchè prima le bottiglie erano composte da una percentuale di alcool e l’altra di acqua, vale a dire che il liquido disinfettante era annacquato, allungato, e ora visti i controlli non possono più farlo, si deve usare l’alcool al 100 per 100, senza imbroglio, e questo ha creato forti danni all’investimento delle ditte in questione che quindi non si trovano con i guadagni di prima, e non riforniscono più come prima i negozi di casalinghi e detersivi. Inoltre più il prodotto non c’è e più cresce la domanda e i prezzi salgono alle stelle, una strategia di mercato. Seguiremo la vicenda che ha del vergognoso in una situazione d’emergenza come quella in cui tutti stiamo vivendo.