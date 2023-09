CERVINO. Controlli sul territorio della polizia municipale: fermato immigrato irregolare

In azione i vigili urbani guidati dal neo comandante Oreste Gaetano.

CERVINO. Partite le attività di controllo su tutto il territorio comunale: gli agenti della polizia municipale, diretti dal neo comandante Oreste Gaetano, stanno conducendo le prime operazioni finalizzate alla sicurezza urbana, eseguendo i provvedimenti più urgenti e un intenso lavoro di verifica, sul piano della regolarità e dell’immigrazione. È in questo ambito che, nella mattinata di ieri, martedì 5 settembre, si è proceduto alla rilevazione della posizione irregolare di un immigrato, sprovvisto del titolo di soggiorno e, pertanto, non autorizzato alla permanenza nello Stato italiano. Il cittadino extracomunitario, che non ha potuto fornire informazioni per la mancata conoscenza della lingua, non ha consentito, nel corso degli accertamenti, di stabilire una data esatta di ingresso sul territorio nazionale né di regolarizzare la sua situazione, con il conseguente avvio della procedura di rito, a suo carico, prevista dalla legge vigente in materia di immigrazione.

L’impegno sarà mirato e proseguirà, come preannunciato all’atto dell’insediamento di Gaetano, sui punti ritenuti strategici per il Comune e per la popolazione, stabiliti di concerto con il sindaco Giuseppe Vinciguerra. “Voglio complimentarmi, anche a nome dell’Amministrazione, con il nostro nuovo Comandante per l’ottimo servizio svolto in meno di un mese dal suo arrivo –

ha dichiarato il primo cittadino, congiuntamente al presidente del consiglio comunale. La sua guida ha dato un input decisivo all’azione della nostra polizia locale, agevolando la nostra attività amministrativa nella garanzia costante di ordine e legalità sul territorio, che si traduce, inoltre, in un’attenta vigilanza a tutela della nostra comunità. Come avevamo anticipato, seguiremo precise linee guida dirette alla risoluzione delle criticità più impellenti, senza trascurare l’aspetto del fenomeno immigratorio irregolare, con una rigidità che sarà estesa anche a coloro che lucrano sui bisogni di questa specifica categoria di persone”.