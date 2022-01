CERVINO. Rifiuti sversati in strada, disagi alla circolazione

CERVINO – (f.m.) Siamo alle solite. Anche oggi il comune di Cervino si è risvegliato sommerso dai sacchetti dei rifiuti riversati in strada. Oltre a rappresentare un vero e proprio atto di inciviltà, questi eventi possono essere pericolosi per la circolazione stradale, in quanto favoriscono gli incidenti stradali.

L’area interessata dall’atto vandalico è Cervino capoluogo, precisamente la via Giuseppe Toniolo. I

molti sacchetti riversati in strada, che hanno causato un rallentamento del traffico veicolare, si

trovano in loco in quanto gli operatori ecologici stamattina non hanno provveduto a ritirarli poiché

hanno constatato la totale mancanza di ogni forma di differenziazione. Il primo cittadino Giuseppe Vinciguerra e tutta l’amministrazione comunale che rappresenta hanno condannato il gesto di inciviltà, che non possiamo ritenere un fenomeno isolato. Ecco le dichiarazioni del Sindaco: “Si tratta di azioni che ledono il decoro pubblico e la dignità dei cittadini. Ci sono carenze volontarie nella selezione dei rifiuti che vanno corrette a monte. Il problema, infatti, non risiede nel mancato ritiro, ma nella differenziazione che ciascuno di noi mette in atto nelle proprie abitazioni.

L’esposizione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche del porta a porta è sottoposta ad

opportuni controlli e gli errori, che ripeto essere volontari, non fanno che rendere più lento e

gravoso il servizio, oltre a costituire un rischio igienico. Il gesto di questa mattina è un chiaro

segnale di inciviltà, che avrà le dovute conseguenze. Cerchiamo di mettere in atto un cambiamento,

ma è fondamentale che i cittadini siano parte attiva di questa evoluzione”. Nella giornata di oggi,

gli amministratori hanno convocato una riunione con l’obiettivo di definire misure ancora più

specifiche e restrittive circa il controllo del territorio comunale, mettendo al vaglio una serie di

interventi possibili per frenare, definitivamente, il ripetersi di tali episodi.