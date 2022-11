MADDALONI – In provincia di Caserta, in una ricevitoria via Santa Croce di Maddaloni, si è registrata nelle scorse ore una maxi vincita al SuperEnalotto.

24.175,35 euro sono stati portati a casa da un fortunato giocatore, che ha centrato il “cinque”, sfiorando quindi il “sei” e il colpo grosso.

Altri due “5” sono stati centrati in Campania: uno ad Avellino e l’altro ad Ercolano. Nel frattempo il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto quota 306,4 milioni di euro, nuovo record per il gioco.