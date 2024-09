CHE GESTO! 52enne scopre che la carta del governo è vuota e si sente male. Infermiera autista 118 lo soccorrono e poi gli pagano la spesa

Il fatto si è verificato all’interno dell’Eurospin di via Galatina

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Da un paio di giorni non mangiava D. L., 52 anni di Santa Maria Capua Vetere. Persona povera, con problemi di salute, ha provato a usare la carta “dedicata a te“, che il governo consegna a cittadini in difficoltà economica e che può essere utilizzata per la spesa alimentare e per acquistare generi di prima necessità. L’episodio si è verificato mercoledì sera nell’Eurospin di via Galatina, a Santa Maria Capua Vetere.

Al momento di pagare la carta di credito é risultata vuota. Il 52 enne è stato colpito da una vera e propria crisi di panico, stramazzando al suolo. Sul posto si è portata, pressoché immediatamente, un’ambulanza del 118, che non solo ha soccorso sanitariamente il 52enne, ma, grazie a un gesto di enorme generosità, l’infermiera A. R. I. e l’autista gli hanno pagato la spesa, provvedendo anche a riaccompagnarlo a casa. Bellissimo gesto non a caso fatto da due operatori di 118, abituati, giorno dopo giorni, a dar sollievo, seppur tra tante difficoltà che incontrano per far beh il loro meraviglioso lavoro, a sofferenze di ogni genere.